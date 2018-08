Sonntagsschuss  ins Wetzlarer Herz

Und es war am Ende eine so unverdiente Niederlage für die Domstädterinnen, dass es selbst Siegfried Becker, dem Trainer der TSG Hoffenheim II, den Atem kurz verschlug, dass sogar die Unparteiische die Leistung der Gäste lobte. Doch unter dem Strich steht: nichts. Der FSV Hessen Wetzlar verlor am Sonntagmittag beim Meister der vergangenen Saison mit 0:1 (0:0) durch ein ganz spätes Tor.

Unhaltbares Gegentor in der Nachspielzeit

Der Treffer des Tages passte ins Bild: Sonntagsschuss, unhaltbar, Nachspielzeit. Es waren die letzten fünf Minuten der Partie, als Hoffenheim auf einmal aufwachte und aufdrehte. Nicht, dass dies ernsthaft Gefahr für den Wetzlarer Kasten bedeutete, denn Hoffenheim II wirkte spätestens am Sechzehner ängstlich. Es fehlte an Kaltschnäuzigkeit. Bis zur 94. Minute, als sich Dana Leskinen den Ball schnappte und ihn halbhoch ins lange Eck jagte – unhaltbar für die zu jedem Zeitpunkt sicher haltende FSV-Schlussfrau Janina Beffart. Dann war Schluss.

Die Hoffenheimerinnen konnten ihr Glück kaum fassen, die Wetzlarerinnen sanken vor Enttäuschung auf den braunen Rasenplatz in St. Leon Rot. Was war hier passiert? Der FSV Hessen Wetzlar hatte sein bestes Spiel seit langem gezeigt, den Meister 91 Minuten lang fest im Griff. Zur Pause hätte es schon 2:0 für die Mannschaft von Trainer Michael Dörr stehen müssen: Kathrin Schermuly (17.) hatte die Führung auf dem Kopf, Nadine Anstatt (33.) scheiterte mit einem Pfostenschuss. Hoffenheim II zielte in den ersten 45 Minuten kein einziges Mal gefährlich auf das FSV-Tor. So stand es zur Pause 0:0 und Wetzlar blieb auch nach dem Wiederanpfiff am Drücker. Laufbereitschaft bei hochsommerlichen Temperaturen, geordnete Reihen, kluge und schnelle Spielzüge in die Offensive. Es passte alles – bis auf die Chancenverwertung. Nachdem die Gastgeberinnen durch Chantal Hagel nach 47 Minuten ihren ersten Schuss abgaben, war die Angriffslust der TSG schon wieder vorbei. Auf der linken Wetzlarer Seite wirbelten Hannah Wünsche und Selina Heinzeroth nach Belieben. Und vor dem Tor summierten sich die Gelegenheiten zur Führung: Maike Simbeck (55.), Selina Heinzeroth (56.), Kathrin Schermuly (62.), Julia Schermuly (69.), Lorena Preiß (73.), Heinzeroth (74.) und ein nicht geahndetes Foul an Julia Schermuly (77.) im Strafraum, das einen Elfmeter hätte nach sich ziehen müssen – mindestens drei dieser Chancen waren hundertprozentige; keine ging rein. Und das, obwohl die 17-jährige Torfrau Ann-Kathrin Dilfer im Hoffenheimer Kasten fast keinen Ball festhalten konnte.

Michael Dörr: „Ich ziehe alle Hüte“

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich ziehe alle Hüte, habe den größten Respekt. Aber zum Fußball gehören nun mal Tore. Dass wir sie nicht gemacht haben, müssen wir uns heute vorwerfen. Dabei hatte ich zu keinem Zeitpunkt die Befürchtung, dass wir hier noch verlieren könnten“, sagte Dörr nach dem Schlusspfiff.

Sein Trainerkollege Becker sah es ähnlich: „Zum Spiel gehören auch immer noch die letzten fünf Minuten. Die haben wir heute genutzt. Mir fällt heute trotzdem ein ganzer Fels vom Herzen. Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen, Wetzlar war unheimlich stark.“