Spaß haben und Tore schießen

Fussball SC Waldgirmes und SV Rot-Weiß Hadamar treffen zum Saisonausklang der Hessenliga aufeinander

Lahnau-Waldgirmes Saisonausklang für den SC Waldgirmes: In der Fußball-Hessenliga treten die Lahn-auer bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr) auf dem Sportplatz an der Faulbacher Straße beim SV RW Hadamar an.

