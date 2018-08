Splitter zum DFB-Pokal-Spiel in Haiger

Splitter

Gratulation: Der TSV Steinbach Haiger hat das bislang wichtigste Spiel seiner Geschichte verloren – und dennoch gewonnen. Nämlich viele Sympathien. Zum Beispiel bei Augsburgs Trainer Manuel Baum. „Großes Kompliment an den ganzen Verein. Es hat richtig Spaß gemacht, hier vor Ort dabei sein zu dürfen. Das war dem DFB-Pokal würdig“, lobte der Chefcoach des Bundesligisten die Organisation. Für den selbst ernannten Dorfclub stand in den vergangenen Tagen jede Menge Arbeit an. „Am Samstagabend haben wir noch diskutiert, wie viele Getränkebecher wir eigentlich brauchen“, erzählt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg. 13 000 waren es am Ende. Nicht ganz so viele Würstchen wurden gegrillt. Aber immerhin noch 2000.

