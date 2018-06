Starkes Ende einer starken Saison

Die zwei noch fehlenden Zähler zum Erreichen des letzten ausgegebenen Ziels der Spielzeit 2017/2018 in der Handball-Bundesliga – die 30-Punkte-Marke – waren zu diesem Zeitpunkt schon längst eingetütet. Am Ende feierte die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider einen souveränen und in der Höhe verdienten 36:26 (20:11)-Erfolg beim TVB Stuttgart.

Souverän, weil angefangen bei Torhüter Benjamin Buric bis hin zu Backup-Rechtsaußen Miroslav Volentics alle Wetzlarer noch einmal alles in die Waagschale warfen und den Gegner klar beherrschten. Absolut verdient, weil die Führung stets in den Händen der Grün-Weißen war. „Von der ersten Sekunde an hat alles gestimmt. Die Abwehr war überragend. Wir haben einen unheimlichen Kampfgeist gezeigt und eine Energie ausgestrahlt wie in den letzten zwei, drei Wochen nicht“, zeigte sich Wandschneider „hochzufrieden“ mit der Vorstellung seiner Mannen.

Die legten los wie die Feuerwehr. Stefan Cavor eröffnete den Torreigen, es folgten drei Tempogegenstoßtreffer von Kristian Björnsen (2) und Kasper Kvist – und schon musste Jürgen Schweikardt die grüne Karte auf den Anschreibetisch knallen. Der Coach, der Mitte Februar den eifrigen, aber glücklosen Markus Baur auf der Bank der Schwaben abgelöst und den TVB zum vorzeitigen Klassenerhalt geführt hatte, war sauer und versuchte, die Seinen auf den richtigen Pfad zurückzubringen. Doch der erste Treffer von Manuel Späth nach sieben Minuten und 43 Sekunden blieb ein Tropfen auf den heißen Stein. Beim 7:1 (11.) durch den – wie Cavor – als Vollstrecker glänzenden Anton Lindskog – und spätestens beim 13:5 (18.) des schwedischen Kreisläufers war mehr als eine Vorentscheidung zugunsten der unglaublich präsenten Gäste gefallen.

Jürgen Schweikardt, der seine Doppelfunktion als Trainer und Geschäftsführer nun aufgibt und sich (mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet) ganz auf das Coaching beim TVB konzen- triert, probierte es mit einer weiteren Auszeit. Doch die Fehlerquote in den Reihen der Gastgeber blieb eklatant hoch, und die HSG nutzte die kleinste Schwäche des Konkurrenten konsequent aus.

Einzig Michael Kraus stemmte sich mit acht der insgesamt nur elf Treffer der Stuttgarter in Durchgang eins gegen ein drohendes Debakel. Auf der Gegenseite sorgte Benjamin Buric in seinem letzten Auftritt im Wetzlarer Trikot vor seinem Wechsel zum neuen Deutschen Meister nach Flensburg für tolle Paraden und klasse Zuspiele auf die Teamkollegen. Sogar auf dem Boden sitzend (vor dem 6:1 durch Kvist) fand der Bosnier das richtige Timing zur Eröffnung des nächsten schnellen Angriffs.

Ansonsten lebte dieses letzte Spiel einer langen Runde vom genauen Umsetzen der Vorgaben Wandschneiders auf der einen und der Machtlosigkeit der Gastgeber auf der anderen Seite. „Die vielen Fehler und die Wetzlarer Gegenstöße haben unsere Moral früh gebrochen. Das haben wir uns heute anders vorgestellt“, musste „Mimi“ Kraus hinterher eingestehen.

Bei der HSG setzten derweil in den Schlussminuten auch die Youngster Till Klimpke und Hendrik Schreiber noch einmal positive Akzente. Und so endete eine starke Saison für die Wetzlarer Handballer mit einem starken Auftritt in Stuttgart und die 20. Erstliga-Runde in Folge auf Rang elf. „Toll, dass die Mannschaft sich noch einmal so präsentiert hat. Einfach klasse!“, sparte auch Trainer Kai Wandschneider nicht mit Lob für die eigenen Reihen.

Stuttgart: Maier, Lehmann – Schimmelbauer (3), Lobedank (1), Salger (2), Schagen (1), Schweikardt (2), Späth (3), Kraus (10/4), M’Bengue, Markotic (3), Baumgarten (1), Röthlisberger, Kretschmer, Orlowski.

Wetzlar: Buric, Klimpke (bei einem Siebenmeter und ab 51.), Weber (n.e.) – Hermann (1), Kneer, Björnsen (6), Ferraz (3), Mirkulovski (1), Schreiber (1), Volentics (1), Holst (2/1), Forsell Schefvert (2), Kvist (4), Klesniks, Lindskog (6), Cavor (9).

Schiedsrichter: Hörath/Hofmann (Zirndorf/Stegaurach) – Zuschauer: 2251 – Zeitstrafen: Stuttgart vier (Schimmelbauer, Späth, Markotic zwei), Wetzlar drei (Hermann, Lindskog, Klesniks).