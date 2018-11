Steinbach siegt, aber die Serie reißt

Moment des Tages: Als Schiedsrichter Mario Hildenbrand nach 23 Minuten auf den Elfmeterpunkt deutet und Karl-Heinz Lappe für die Mainzer zum 1:0 verwandelt, endet eine beeindruckende Serie des TSV Steinbach von sieben Spielen ohne Gegentreffer.



Mann des Tages: Nikola Trkulja: Eine Woche vor dem Gastspiel beim SSV Ulm, also jenen Club, den sein Vater einst in die Bundesliga schoss, gelingen dem Regisseur gleich zwei Treffer für seinen TSV Steinbach.



Satz des Tages: "Was wir hier bieten, ist der Wahnsinn. Deshalb hätten meine Jungs größere Zuschauerzahlen verdient."



Zahl des Tages: 656: So viele Minuten hat der TSV Steinbach seinen Kasten saubergehalten, ehe der Mainzer Karl-Heinz Lappe per Foulelfmeter die Serie beendet.



Tor des Tages: Natürlich der Siegtreffer durch Fatih Candan (80.), der erst halb Mainz stehenlässt und dann mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß satt zum 3:2 vollendet. (afi)