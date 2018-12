TSV Steinbach brilliert beim FSV Frankfurt

Die Treffer erzielten Timo Kunert (29.), Sascha Marquet (45.+1), Moritz Göttel (60.) und Tim Müller (80.). Alexander Aschauer hatte den FSV in der 15. Minute in Führung geschossen.

Moment des Tages: Frankfurts Präsident Michael Görner war bedient und entlud seinen Frust an den Gästen. Der 57-Jährige war mit dem Statement von Steinbachs Trainer Matthias Mink auf der Pressekonferenz überhaupt nicht einverstanden und stellte den Coach auf dem Weg zurück in die Kabine zur Rede. „Schau dir die erste Halbzeit noch einmal an und dann überlege dir, ob das, was du da gesagt hast, in Ordnung war“, echauffierte sich Görner, teilte verbal weiter aus und gab ein Benehmen ab, das sich für einen Clubverantwortlichen nicht gehört.

Mann des Tages: Bei seinem zweiten Startelf-Einsatz war Moritz Göttel von Beginn an auf Betriebstemperatur, schoss nach drei Minuten an die Latte, machte viele erste Bälle fest und belohnte sich für seinen couragierten Auftritt mit seinem ersten Saisontor.

Satz des Tages: „Jetzt können wir alle mit einem guten Gefühl zu unseren Liebsten nach Hause fahren und Weihnachten feiern.“ (Steinbachs Timo Kunert)

Zahl des Tages: 10 Eckbälle hatten die Platzherren, keine brachte den TSV Steinbach ernsthaft in Bedrängnis.

Tor des Tages: Das 3:1 von Moritz Göttel sorgte für viele Diskussionen. Nach tollem Pass von Nikola Trkulja traf der Stürmer, jubelte aber nicht sofort, denn der Schiedsrichter-Assistent hatte Steinbachs Nummer neun im Abseits gesehen. Referee Luca Schlosser überstimmte aber seinen Kollegen. Mit Verzögerung freuten sich Spieler, Verantwortliche und Fans über „die Entscheidung“, wie Timo Kunert hinterher sagte.