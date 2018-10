TSV Steinbach ist der große Gewinner

Die Schützlinge von Trainer Matthias Mink schlugen vor 1074 Besuchern Wormatia Worms mit 1:0, während die drei davor liegenden Teams patzten.

Moment des Tages: Jener, als Matthias Mink genug Tristesse gesehen hatte, nach 28 Minuten Florian Heister von vorne links nach hinten rechts, Tim Müller auf die Sechs und Nikola Trkulja auf die Zehn beorderte– von da an lief‘s.

Mann des Tages: Frederic Löhe: Mit einem Reflex in der Nachspielzeit gegen Jan-Lucas Dorow hielt der Keeper des TSV Steinbach die drei Punkte fest.

Satz des Tages: „Mund abputzen, weiter geht‘s.“ (Jörg Engel, Sportlicher Leiter des TSV Steinbach, nach mühsamen 90 Minuten.)

Zahl des Tages: 11 – mit so wenigen eigenen erzielten Treffern nach zwölf Spieltagen hat selten eine Mannschaft den Kontakt zum Tabellenführer gehalten wie der TSV Steinbach.

Tor des Tages: Aus 25 Metern mit Schmackes in den Winkel. Das 1:0 von Tim Müller könnte in der Sportschau in die engere Auswahl zum „Tor des Monats“ kommen.