TSV Steinbach klettert auf Platz drei

Moment des Tages: Die vierte Minute der Nachspielzeit, als TSV-Torhüter Freddy Löhe, ansonsten beschäftigungslos, das Leder quasi mit den Fingernägeln über die Latte bugsiert hatte, nachdem eine Flanke von Andre Fliess an Freund und Feind vorbei gefährlich in Richtung des Steinbancher Gehäuses gesegelt war.

Mann des Tages: SC-Keeper Pierre Kleinheider. Ohne die zahlreichen Paraden des ehemaligen Torwarts des Chemnitzer FC hätte der Aufsteiger schon zu Pause bei Temperaturen nahe der 40 Grad getrost in der Kabine bleiben können.

Satz des Tages: "Entschuldigung, dass wir gewonnen haben." Steinbachs Trainer Matthias Mink, am Dienstag 51 Jahre alt geworden, gab den Spielverderber einer Stadioneinweihung, die sich Aufsteiger SC Hessen Dreieich ganz anders vorgestellt hatte.

Zahl des Tages: 1893. So viele Zuschauer vermeldete der Stadionsprecher im Hahn Air Sportpark, was Verbandsfußballwart Jürgen Radeck angesichts des eher mäßig anmutenden Besuchs verwunderte: "Wahrscheinlich waren es nur 893 Besucher und die 1 am Anfang zu viel."

Tor des Tages: Natürlich der Siegtreffer durch Arnold Budimbu (53.), der eine Belebung des Steinbacher Angriffsspiel ist und deshalb abermals von Anfang an ran durfte. (afi)