TSV Steinbach muss weiter warten

Ulm Der Restrundenstart für Fußball-Regionalligist TSV Steinbach verzögert sich. Die für Samstag geplante Partie beim SSV Ulm ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Am Morgen hatte es in der Universitätsstadt angefangen zu schneien, gegen 11 Uhr lag bereits fünf Zentimeter Neuschnee im Donaustadion. Nach einer Ortsbegehung zusammen mit den Verantwortlichen der Vereine entschied eine Kommission, dass kein Fußball möglich ist. Wann die Begegnung nachgeholt wird, ist derzeit noch offen. „Natürlich hätten wir gerne gespielt. Aber es ist nun mal eben so. So eine Entscheidung liegt nicht in unserer Hand“, sagte TSV-Trainer Matthias Mink auf Nachfrage. Der 50-Jährige bat stattdessen seine Mannschaft zu einem Ausdauerlauf. Außerdem bestreiten die Steinbacher an diesem Sonntag noch ein Testspiel. Die Mannschaft aus dem Haigerer Stadtteil gastiert bei der SpVgg. Frechen. Anpfiff beim Landesligisten aus dem Rheinland ist um 12 Uhr. (tis/Foto: Schwerdtfeger)