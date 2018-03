TV Hüttenberg erkämpft Punkt gegen HSG Wetzlar

HANDBALL 2600 Zuschauer in ausverkaufter Gießener Osthalle

GIESSEN Dieses Mittelhessen-Derby hatte es in sich! Nach einem hochintensiven, packenden und bis zur letzten Sekunde spannenden Duell trennten sich der TV Hüttenberg und die HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga am Sonntag mit einem 22:22 (11:12)-Unentschieden.

