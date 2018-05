TV Hüttenberg erkämpft sich Remis

Der Start vor 1735 Zuschauern in der Sporthalle Gießen-Ost verlief aus Sicht der Heimmannschaft denkbar schlecht. Nach vier Minuten lagen die Hüttenberger auch aufgrund eigener Fehler bereits mit 0:3 zurück. Ragnar Johannsson sorgte für den ersten Treffer des TVH. In der Folge bereitete die Deckung des Aufsteigers dem TBV mehr Probleme. Johannson mit seinem dritten Tor verkürzte auf 4:6 (14.). Näher kam das Team von Trainer Emir Kurtagic aber zunächst nicht heran, die Offensive strahlte zu wenig Torgefahr aus. Vielmehr nutzten die Ostwestfalen eine Überzahlsituation, um wieder auf 8:4 (17.) davonzuziehen. Bis zur Halbzeit arbeitete sich Hüttenberg auf 10:13 heran.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war dann auch Hüttenbergs Torhüter Fabian Schomburg ein Faktor. Erst in der 36. Minute gelang Lemgo der erste Treffer zum 14:12. Nach 40 Minuten erzielte Moritz Lambrecht beim 16:16 den ersten Ausgleich. Das Spiel war wieder völlig offen. Es blieb in der Folge eine enge Angelegenheit, in der der TBV vorlegte und der TVH nachzog. Alles deutete auf den nächsten Hüttenberger Krimi hin. Matthias Ritschel parierte einen Siebenmeter, und Dominik Mappes traf zum 22:22 (54.). Kurz darauf erzielte Johannsson beim 23:22 die erste Führung für die Gastgeber. Eineinhalb Minuten vor Schluss sah TVH-Schlussmann Matthias Ritschel beim Stand von 24:24 die rote Karte nach einem Zusammenprall außerhalb des Sechsmeter-Raums - und Schomburg hielt den Siebenmeter. Die letzten Angriffe liefen ins Leere.