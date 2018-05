TV Hüttenberg ist chancenlos

Die Situation im Abstiegskampf spitzt sich zwei Spieltage vor dem Saisonende zu. Nächste Woche Sonntag kommt es für den TVH in Gießen zum Showdown gegen Gummersbach.

Gegen personell gebeutelte Magdeburger, die ohne ihre Außenspieler Robert Weber und Matthias Musche antraten, hielt der TVH zumindest in der Anfangsphase dagegen. Nach zehn Minuten erzielte Ragnar Johannsson das Tor zum 5:6.

Allerdings häuften sich die Fehler im Angriff und das Rückzugsverhalten passte nicht. So hatte der SCM leichtes Spiel. Nach dem 6:11 (17.) nahm Hüttenbergs Trainer Emir Kurtagic die erste Auszeit. Vier Minuten später (8:14) folgte die nächste. Es änderte sich nicht viel. Beim 11:19 zur Halbzeit war der Zug quasi schon abgefahren.

Dass aus der Aufholjagd nichts werden würde, zeichnete sich dann gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs ab, in dem der Tabellenvierte den Abstand schnell auf zehn Tore erhöhte. Die Hüttenberger bewiesen aber Moral, gaben sich nicht auf und kamen durch Christian Rompf (21:28, 44.) sowie Tomas Sklenak (24:29, 47.) nochmal heran. Die Gäste hatten allerdings mit Blick auf das Final Four im EHF-Pokal am Samstag in eigener Halle das Tempo rausgenommen und agierten auch nicht mehr so konzentriert wie zuvor. An der klaren Niederlage änderte das aus Sicht der Hüttenberger nichts.