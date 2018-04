TV Hüttenberg sorgt für Sensation

Der TVH bot den Nordhessen, wo nach der Entlassung von Michael Roth erstmals Heiko Grimm auf der Trainerbank saß, von Beginn an Paroli. Vor allem der isländische Neu-Nationalspieler Ragnar Johannsson fand gut in die Partie und erzielte beim 6:4 (14.) bereits seinen vierten Treffer. Das Team von Coach Emir Kurtagic steckte vor 4027 Zuschauern in der Rothenbach-Halle auch nach Rückschlägen wie beim 7:8 (22.) nicht auf. So ging es mit einem 11:11 in die Kabine.

Und die Hüttenberger knüpften danach nahtlos an ihre Vorstellung aus Durchgang eins an. Beim 14:13 (35.) durch Dominik Mappes lag der Tabellen-17. wieder vorne. Auch 15 Minuten vor Schluss hatte die Führung beim 19:17 durch Johannsson noch Bestand. In der 53. Minute sah Melsungens Michael Müller die rote Karte und Daniel Wernig verwandelte einen Siebenmeter zum 25:23 - die Sensation zeichnete sich immer mehr ab. Zwei Minuten vor dem Ende erhöhte Mappes auf 27:24. Die Vorentscheidung - und der TVH darf wieder vom Klassenerhalt träumen.

Ausführlicher Bericht folgt.