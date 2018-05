TV Hüttenberg verliert Abstiegskracher

GIESSEN Der TV Hüttenberg hat eine große Chance im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga vertan und braucht ein großes Wunder, um am letzten Spieltag kommenden Sonntag den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Die Blau-Weiß-Roten unterlagen am Sonntagmittag in der Gießener Sporthalle Ost gegen den VfL Gummersbach mit 22:23 (10:11). Während sich der einstige Rekordmeister mit diesen zwei Punkten wohl gerettet hat, muss der TVH am letzten Spieltag bei den Füchsen Berlin gewinnen und benötigt gleichzeitig Schützenhilfe.