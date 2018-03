TV Hüttenberg verliert deutlich

Das Kellerkind unterlag dem Tabellendritten trotz einer starken ersten Halbzeit in der Sporthalle Ost in Gießen deutlich mit 19:29 (10:13). Dabei legte der TVH richtig gut los. Nach 13 Minuten erzielte Daniel Wernig per Siebenmeter die 5:2-Führung. Sogar ein größerer Vorsprung wäre zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen, doch die Chancenverwertung passte nicht. Die Gäste aus Niedersachsen bissen sich lange Zeit die Zähne an der unangenehmen 3:2:1-Deckung der Hüttenberger aus, stellten sich im Spielverlauf aber immer besser darauf ein. Da der TVH weitere Möglichkeiten liegen ließ und sich die Fehler häuften, glich Hannover nach 22 Minuten zum 7:7 aus, kurze Zeit später erzielte Casper Mortensen beim 10:9 die erste Führung für die Recken.

Entschieden war das Spiel nach dem 10:13-Pausenrückstand aber noch nicht. Beim 14:15 (37.) war die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic nochmal dran, es war allerdings das letzte Aufbäumen. Und so setzten sich die Gäste Tor für Tor ab, nach 48 Minuten stand es 14:24 für die TSV. Das Spiel war entschieden.

Eine positive Nachricht gab es dennoch für den TVH: Szymon Sicko spielte nach seiner Patellasehnenverletzung zum ersten Mal in diesem Jahr.