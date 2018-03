TV Hüttenberg verpasst wichtigen Sieg in letzter Sekunde

In der Merkur-Arena lief der letzte Angriff der Partie, die Gäste führten bei Mitaufsteiger TuS N-Lübbecke in Unterzahl mit 26:25. Dann warf TuS-Rechtsaußen Luka Rakovic das Harzleder aus spitzem Winkel wenige Augenblicke vor dem Ende an der Hüfte von Schlussmann Fabian Schomburg vorbei und sorgte damit für den aus TVH-Sicht bitteren 26:26 (14:12)-Schlusspunkt eines aufreibenden Auswärtsspiels.

„Ich bin ziemlich gefrustet. Obwohl wir einen Punkt mitgenommen haben, fühlt es sich wie eine Niederlage an“, sprach TVH-Regisseur Dominik Mappes hinterher Klartext und den Blau-Weiß-Roten damit aus den Herzen. Schließlich hatten die Gäste in Ostwestfalen bis zum Umfallen gekämpft, die Partie kontrolliert und mehr als die Hälfte der Spielzeit in Führung gelegen.

In einer dramatischen Schlussphase trifft Daniel Wernig erst und scheitert dann am Pfosten

Zwar zog der Neuling mit dem dritten Punktgewinn in der Fremde an Mitaufsteiger Ludwigshafen vorbei und rangiert nun auf dem vorletzten Rang, doch der Abstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin drei Punkte. TVH-Trainer Emir Kurtagic konnte seinem Team dennoch beim besten Willen keinen Vorwurf machen: „Am Ende geben wir diesen Sieg nur aufgrund von Kleinigkeiten aus der Hand. Die Mannschaft hat alles gegeben. Fehler werden in dieser stärksten Liga der Welt eben eiskalt bestraft“, so der gebürtige Bosnier, der gemeinsam mit den 1819 Zuschauern eine von Nickligkeiten und Spielunterbrechungen geprägte Anfangsphase erlebt hatte.

Keine Minute war gespielt, als Mappes‘ Nase beim ersten Angriff schmerzhafte Bekanntschaft mit dem Unterarm von Widersacher Jo Gerrit Genz machte, woraufhin der Spielmacher behandelt werden musste. Im direkten Gegenangriff teilte dann Ragnar Johannsson gegen Ante Kaleb aus, was in einer ersten kleinen Rangelei zwischen den Streithähnen gipfelte. „Das gehört dazu, das ist eben purer Abstiegskampf“, meinte Mappes.

Der TVH kam mit der aufgeheizten Stimmung zunächst besser zurecht. Nach dem 3:2 von Rakovic (4.) drehten die Hüttenberger mächtig auf und zogen mit vier Treffern in Serie auf 6:3 davon. Lübbecke antwortete seinerseits postwendend mit einem 3:0-Lauf und ging kurz darauf durch eine Energieleistung des künftigen Wetzlarer Kreisläufers Nils Torbrügge zum letzten Mal in Führung (9:8, 17.). Fortan lieferten sich beide Teams ein enges und zähes Ringen, das vor allem durch starke Abwehrreihen geprägt war.

Hüttenberg investierte in der offensiv-aggressiven 3:2:1-Deckung viel, leistete eine tolle Beinarbeit und schmiss sich beherzt in jeden Zweikampf. Auf der Gegenseite spielte das „Original aus Mittelhessen“ seine Angriffe lange aus und konnte sich im Rückraum zumeist auf die Nervenstärke von Johannsson, Mappes und des überragenden und enorm spielfreudigen Tomas Sklenak verlassen, weshalb es für den TVH erstmals seit Oktober mit einer Pausenführung (14:12) in die Kabine ging.

Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten die Blau-Weiß-Roten fünf Zeitstrafen kassiert (Lübbecke drei), nach dem Wechsel sollten noch einmal vier hinzukommen. „Wir haben zu viele zwei Minuten gegen uns bekommen, irgendwann wird es dann auch zur Kraftfrage“, wusste Mappes, der aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Tim Stefan im linken Rückraum fast durchspielen musste.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte wirkten die Gäste ein Quantum entschlossener und giftiger, wodurch sie ihre Führung bis in die Schlussphase retten konnten. Erst als Ante Kaleb mit seinem Schlagwurf für den ersten Lübbecker Ausgleich seit der 26. Minute sorgte, waren die Hausherren wieder dran (49.) und läuteten damit die dramatische Schlussphase ein.

Als der bärenstarke Daniel Wernig 63 Sekunden vor dem Ende mit seinem feinen Heber zum 26:24 traf, sahen die Hüttenberger bereits wie die Sieger aus. TuS-Winterneuzugang Dener Jaanimaa sorgte allerdings nur wenige Sekunden später für den Anschluss. Die Gäste spielten die Uhr herunter, Kurtagic nahm 36 Sekunden vor dem Ende noch eine letzte Auszeit. Weil jedoch Wernig nach einem Doppelpass mit Moritz Zörb anschließend aus sechs Metern mit einem seiner wenigen Fehlwürfe nur den Pfosten traf, wachten die Fans in der Merkur-Arena noch einmal auf und peitschten den TuS vorwärts. Mit Erfolg: Lübbecke, ebenfalls nach einer Auszeit von Trainer Aaron Ziercke, nutzte die Überzahlsituation, erzielte den aus Sicht der Gastgeber schmeichelhaften Ausgleich und versetzte dem Mitaufsteiger damit einen Stich ins Herz, wie auch Kurtagic wusste. „Ich kann nur sagen, dass ich unheimlich stolz auf meine Mannschaft bin, wie sie hier auswärts angetreten ist und dem Druck standgehalten hat. Wir bleiben im Rennen um den Klassenerhalt, das ist das Entscheidende, auch wenn wir natürlich gerne gewonnen hätten. Aber so brutal kann der Sport nun mal sein.“

Vor allem dann, wenn am Ende nur drei Sekunden zum ersehnten ersten Auswärtssieg seit dem 24. Mai 2017 (damals 27:23 beim HC Empor Rostock) gefehlt haben.

Das lief gut

Vier ihrer acht Unterzahl-Situationen konnten die Hüttenberger für sich entscheiden (je 1:0).

Speziell im ersten Durchgang agierte die TVH-Abwehr giftig und attackierte gewohnt früh. Lübbecke erzielte bis zum Seitenwechsel keinen einzigen Treffer aus dem Rückraum.

Daniel Wernig zeigte Nervenstärke und verwandelte alle seine sechs Siebenmeter traumwandlerisch sicher.

Das lief schlecht

In den letzten Minuten verpasste es der TVH, dem Gegner den finalen Knockout zu versetzen.

Der TVH erzielte während der Partie bloß einen Treffer über den Kreis – zu wenig.

Die Gäste kassierten zu viele Zeitstrafen (neun), waren entsprechend häufig in Unterzahl.

Formbarometer

Super: Sklenak, Wernig

Stark: Mappes, Johannsson, Ritschel, Lambrecht

Schnitt: Fernandes, Schomburg, Zörb, Roth, Hofmann, Rompf, Hahn

Schwach: -

Im Stenogramm

N-Lübbecke: Tatai, Birlehm (30.-47., bei einem Siebenmeter) – Genz, Kaleb (2), Bechtloff (4/2), Grabarczyk, Gierak (1), Bagaric, Gruszka, Rakovic (4), Torbrügge (3), Jaanimaa (3), Schade, Zettermann (9/4), Speckmann.

Hüttenberg: Ritschel, Schomburg (ab 49., bei vier Siebenmetern) – Klein, Sklenak (2), Wörner, Lambrecht (3), Wernig (10/6), Lauer, Rompf, Zörb, Fernandes, Johannsson (4), Roth (1), Mappes (5), Hofmann (1), Hahn.

Schiedsrichter: vom Dorff/vom Dorff (Kaarst) – Zuschauer: 1819 – Zeitstrafen: N-Lübbecke drei (Genz, Kaleb, Torbrügge), Hüttenberg neun (Wechselfehler, Lambrecht, Fernandes, Hofmann, Johannsson zwei, Rompf, Lauer, Wernig) – rote Karte: Rompf (Hüttenberg) wegen groben Foulspiels (60.) – verworfene Siebenmeter: Bechtloff und Rakovic (beide N-Lübbecke) scheitern an Schomburg (23., 28.).