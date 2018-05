TVH bindet Lauer und Klein bis 2020

Handball Eigengewächse verlängern in Hüttenberg

Hüttenberg Am Sonntag steht der letzte und entscheidende Spieltag an. Der TV Hüttenberg muss bei den Füchsen Berlin gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen, um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga doch noch zu schaffen.

