TVH teilt sich die Punkte mit Aue

Gießen Mit einem Teilerfolg sind die Zweitliga-Handballer des TV Hüttenberg in die Saison gestartet. Am ersten Spieltag kam der TVH in der Sporthalle Gießen Ost zwar nicht über ein 28:28 (9:12)-Remis gegen EHV Aue hinaus, zeigte aber große Moral. Denn nachdem schon zur Pause der Rückstand drei Treffer betrug, schien es, als würde der Kontrahent aus dem Erzgebirge die Punkte mit nach Hause nehmen. Doch das Team um Tomas Sklenak, der sich in dieser Szene gegen Mindaugas Dumcius (r.) durchsetzt, kämpfte sich zurück. Björn Zintel, mit acht Treffern bester Werfer bei den Hausherren, traf zum 19:19. Am Ende gab es keinen Sieger.

