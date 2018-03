Von Nico Hartung

TVH vor Kellerduell im Ländle

HANDBALL Bundesligist TV Hüttenberg gastiert bei Mitkonkurrent TVB Stuttgart

HÜTTENBERG Zwei Mal in Folge ist Handball-Bundesligist TV Hüttenberg zuletzt trotz guter Ausgangslage kurz vor Schluss am so ersehnten dritten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Und dennoch: Die Blau-Weiß-Roten haben Blut geleckt!

