Tennisschläger trifft Fotografin – Finalist disqualifiziert

Was war passiert? Gemeinsam mit seinem peruanischen Partner Alexander Merino kämpfte der 24-Jährige, der sich wenige Stunden zuvor erstmals in seiner Karriere für ein Einzelfinale auf der Future-Tour qualifiziert hatte, um das letzte Endspielticket im Doppel. In einer spannenden und hochklassigen Begegnung ging es in den Champions Tie-Break, den das französische Duo Manuel Guinard/Francois Musitelli mit 10:5 für sich entschied.

„Ich habe den Schläger geworfen und dabei jemanden verletzt. Ich bin ein Idiot“

Negritu feuerte im Anschluss an das Shake-Hand enttäuscht seinen Schläger in Richtung Tasche. Von dort aus prallte das Racket unglücklich zurück in die Luft und traf die Nase einer Fotografin, die sich in unmittelbarer Nähe befand.

Während die verletzte Frau bereits auf dem Weg ins Krankenhaus war, fällte Supervisor Nico Naeve in Absprache mit der ITF eine für den Veranstalter schockierende Nachricht. Negritu wird disqualifiziert und darf im Finale nicht mehr antreten. „Ich habe den Schläger geworfen und dabei jemanden verletzt. Ich bin ein Idiot. Man macht einen Fehler und wird dafür sofort hart bestraft“, murmelte Negritu im Anschluss ratlos und fassungslos vor sich hin.

„50 Helfer arbeiten wochenlang auf diesen einen Tag hin. Innerhalb von Sekunden wird das wegen einer Undiszipliniertheit eines Spielers alles zerstört“, gab derweil Turnierdirektorin Ute Schmidt mit Tränen in den Augen zu Protokoll. „Für die Zuschauer wird es trotzdem einen schönen Abschluss geben“, ergänzte Schmidt.

Zuvor hatte Negritu seiner persönlichen Leidenszeit eigentlich ein Ende gesetzt. „Natürlich habe ich über meine Negativserie nachgedacht. Allerdings waren die Voraussetzungen dieses Mal anders, weil ich als Favorit ins Spiel gegangen bin“, begründete er. Acht Mal scheiterte der in Stuttgart lebende Rechtshänder zuvor im Halbfinale – im Bodenfeld klappte es am Freitagnachmittag nun endlich mit dem vermeintlich nächsten Schritt in seiner Karriere. Auf deutsch, englisch, rumänisch und spanisch fluchte das Sprachentalent im zweiten Satz, als die Begegnung plötzlich zu kippen drohte.

Im ersten Durchgang dominierte Negritu seinen Gegner noch nach Belieben, ehe Rosenkranz eine Schippe drauflegte: „Das war taktisch und spielerisch heute nicht gut von mir“, gab der unterlegene Aufschlagriese nach dem 0:6, 4:6 mit hängendem Kopf zu Protokoll. Dabei kann Rosenkranz die Domstadt erhobenen Hauptes verlassen, schließlich erreichte der Linkshänder erstmals in seiner jungen Karriere die Vorschlussrunde.

Kampflos heißt der Sieger der Wetzlar Open 2018 nun Dominik Böhler. Die Nummer 700 der Weltrangliste behauptete sich im ersten Halbfinale des Tages überraschend mit 7:6, 6:4 gegen den favorisierten Franzosen Manuel Guinard. Nach zwei verlorenen Finals ist es für den 22-Jährigen der allererste Erfolg auf der Tour. „Mein Gegner hatte zum Glück viele schlechte Phasen“, freute sich Böhler nach seinem Erfolg.

In einer intensiven Begegnung, die etwas mehr als zwei Stunden andauerte, nutzte er seinen dritten Matchball. Böhler erarbeitete sich in Durchgang eins schnell eine deutliche 4:0-Führung, lag einige Minuten später mit 4:5 zurück, rettete sich in den Tie-Break und profitierte in diesem von leichten Fehlern seines Gegners. Sinnbildlich beendete Guinard den ersten Satz mit einem Doppelfehler.

Der auf Position zwei gesetzte Franzose Faden verlor nun völlig den Faden und lag in Durchgang zwei schnell mit 0:3 zurück, ehe Böhler plötzlich wieder zu passiv agierte und den Gegner zurück ins Match ließ. Zur richtigen Zeit wachte der Außenseiter aber wieder auf und breakte seinen Kontrahenten schließlich zum entscheidenden 6:4.

Kurzfristig springt Lokalmatador Jan Sören-Hain in einem Showmatch gegen den bereits feststehenden Sieger Böhler an diesem Samstag um 14 Uhr ein. Im Anschluss findet das Doppelfinale statt, in dem Marco Neubau/Kai Wehnelt auf Guinard/Musitelli treffen.