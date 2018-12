Von Jens Kauer

Titanisches Finale - KTV Obere Lahn nach 36:34-Sieg gegen Straubenhardt Deutscher Meister

Turnen

Das verschworene Team aus dem Hinterland und der Titelverteidiger lieferten sich in der MHP-Arena einen Kampf auf Biegen und Brechen. „Es war ein super Wettkampf. Es kann nur einen Sieger geben. Wenn's dann am Ende nach 24 Übungen fünf Zehntel Abstand sind, kann man trotzdem zufrieden sein mit der eigenen Leistung. Die KTV Obere Lahn war eben zwei Scorepunkte besser“, gratulierte Dirk Walterspacher, der Sportliche Leiter des Serienmeisters seinen Bezwingern ohne Gram. Es waren denn doch siebeneinhalb Zehntel, die die KTV vorne lag ... die KTV Straubenhardt! Aber eben nur bei den Turnpunkten, die auch im Bundesliga-Modus die Leistung widerspiegeln, aber eben nichts zählen. „Nach Turnpunkten mal wieder verloren und wegen scheiß-geiler Taktik wieder gewonnen“, freute sich der Obere-Lahn-Boss Philipp Wiemers diebisch und machte seinem jüngeren Bruder damit das dickste Kompliment. Felix Wiemers war derjenige, der die Turner an die Geräte schickte und er hatte abermals ein glückliches Händchen.

Copyright © mittelhessen.de 2018