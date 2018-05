Titeltraum des RSV Lahn-Dill platzt

Die Rollstuhlbasketballer verloren das Halbfinale der Champions League gegen die RSB Thuringia Bulls deutlich mit 47:85 (22:45). An diesem Samstag ruhen dann die mittelhessischen Hoffnungen auf der HSG Wetzlar. Die Bundesliga-Handballer treffen in der Vorschlussrunde des DHB-Pokals auf die TSV Hannover-Burgdorf.

Für den RSV steht noch das Spiel um Platz drei gegen die Italiener von Briantea '84 Cantu an, Thüringen trifft im Finale auf Titelverteidiger CD Ilunion Madrid. Im Semifinale gegen die Bullen setzte sich der Negativtrend der Domstädter aus der Liga fort, wo Thüringen die beiden Spiele um die Meisterschaft klar dominierte. Beim 6:6 durch Hiroaki Kozai (4.) gelang dem RSV der erste Ausgleich. In die erste Pause ging es allerdings mit einem 12:18-Rückstand. Im zweiten Viertel lief dann bei den Wetzlarern aber kaum noch etwas zusammen. So setzte sich RSB nach und nach ab. Nach 14 Minuten lag Lahn-Dill beim 16:26 erstmals mit zehn Punkten zurück, in die Halbzeit ging es mit einem mehr als deutlichen 22:45.

Unverändertes Bild nach der Pause: Die Thuringia Bulls dominierten fast nach Belieben, die Wechsel des RSV fruchteten nicht. Beim 33:62 (26.) war der Rückstand auf fast 30 Zähler angewachsen. Die Entscheidung war da längst gefallen.