Von Ulrich G. Monz

Über Dutenhofen zur WM

Handball HSG Wetzlar unterstützt die Vorbereitung der IHF-Schiedsrichtergilde

WETZLAR Für die WM, die vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark steigt, hat die Internationale Handball Föderation (IHF) 19 Schiedsrichtergespanne benannt, die am Wochenende in Dutenhofen einen Lehrgang im Hinblick auf das Großereignis absolvierten.

