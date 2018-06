Weilburger schreibt WM-Hymne

Damals sangen Franz Beckenbauer, Gerd Müller & Co. noch selbst – ganz ohne Unterstützung. Es folgten Lieder, aufgenommen mit Udo Jürgens, wie „Buenos dias Argentina“ und „Sempre Roma“, ehe 1994 mit „Village People“ und „Far Away in America“ der letzte Ton aus den Kehlen der Nationalkicker erklang. Danach übernahmen die Musikprofis. So wie die „Sportfreunde Stiller“ mit ihrer Hymne „54-74-90-2006“. Vor der Endrunde 2018 in Russland hat sich mit Robert Malorny auch ein Weilburger an einem WM-Song versucht. Der 41-jährige Verwaltungsangestellte schrieb das Lied „Ein fünfter Stern“. Mit Johannes Lorenz spielte er schon im vergangenen Sommer die erste Version ein. Die beiden Freunde begeisterten den Darmstädter Sänger Tobi Vorwerk, der 2015 bei der Castingshow „The Voice of Germany“ bis ins Halbfinale kam, für ihr im Mai offiziell erschienenes Werk. Bei YouTube haben sich bislang rund 70 000 Menschen das Video angeschaut. Die Kommentare fallen zumeist positiv aus.

Auch das Echo aus der Branche macht Malorny Mut. So meinte Roman Beilharz, Musikproduzent und Dozent für Popularmusik, im TV-Magazin „RTL Hessen“: „Der Refrain kommt in Toten-Hosen-Manier rockig daher. La-la-la-la-la-la hat man auch schnell im Ohr. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.“ Was Robert Malorny zu der Entstehung von „Ein fünfter Stern“ sagt und welche Erwartungen der in Offenbach lebende Weilburger an das Lied hat, verrät er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Robert, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen WM-Song zu schreiben?

Robert Malorny: Die Deutschen haben ein Problem mit ihrer Geschichte – aus gutem Grund. Zumindest die deutsche Fußballgeschichte ist aber schön und erfolgreich. Leider gibt es bislang keinen Song, der von dieser Geschichte erzählt. Es war höchste Zeit, das zu ändern.

Was hat Sie angetrieben, diesen Song zu schreiben: Geld, Ruhm und Reichtum?

Malorny: Ich wäre gerne sehr reich und sehr unbekannt. Um das zu erreichen, sollte man aber nicht ins Musikgeschäft einsteigen. Mir ging es bei „Ein Fünfter Stern“ auch um etwas ganz anderes: Viele Menschen können sich für die WM nur schwer begeistern, weil sie im despotischen Russland stattfindet und zur Geldquelle großer Konzerne verkommen ist. Zudem wird „Die Mannschaft“ als steriles Produkt des DFB empfunden, mit dem man sich nur schwer identifizieren kann. „Ein Fünfter Stern“ soll zum Ausdruck bringen, dass es immer noch unser Sport ist, unsere Elf und unsere Weltmeisterschaft. Das lassen wir uns von niemandem nehmen!

Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie mit dem Text zufrieden waren?

Malorny: Bis zur ersten Fassung hat es 20 Minuten gedauert. Es folgten 20 Wochen Überarbeitung. Wirklich zufrieden ist man ja nie. Aber für den nächsten Weltmeistertitel sollte es reichen.

War es schwierig, vor dem Hintergrund der deutsch-russischen Geschichte und Fangesängen wie „Die Nr. 1 der Welt sind wir!“, politisch korrekt zu bleiben?

Malorny: Natürlich distanzieren wir uns klar von jedem engstirnigen Nationalismus. Dass wir nur erfolgreich sein können, wenn „Schwarz und Weiß zusammenstehen“, wie es im Lied heißt, gilt ja auch nicht nur für Deutschland. Insofern ist der Song auch ein Aufruf zur Anerkennung von Vielfalt über unsere Landesgrenzen hinaus.

Wer hat das Lied komponiert und wie kam der Kontakt zu Tobi Vorwerk zustande?

Malorny: Ohne meinen Freund Johannes Lorenz wäre es immer bei einer kindischen Idee geblieben. Er hat sich im letzten Sommer die Gitarre umgehängt und die ersten Versionen erstellt. Über unseren großartigen Produzenten Chris Kling und sein Team in den Klangkantine Studios sind wir dann mit Tobi Vorwerk ins Gespräch gekommen.

Was tun Sie alles, um das Lied bekannt zu machen? Es ist ja sicher kein leichter Weg, kostet Zeit und Geld.

Malorny: Natürlich geht heute nichts ohne eine eigene Website und eine Kampagne in den sozialen Medien. Seit Wochen sind wir dabei, unsere Flyer und Plakate im ganzen Land zu verteilen. Und wir haben es meiner Nachbarin erzählt. Mit anderen Worten: Wir lassen nichts unversucht.

Gab es Rückmeldungen vom DFB?

Malorny: Beim DFB sind wir leider auf eine massive Deckung gestoßen. Der Verband setzt auf die großen Namen. Als Fußballfan würde man sich wünschen, dass die Verantwortlichen auch kleineren Spielern mal eine Chance geben.

Wie sieht es mit Rundfunk und Fernsehen aus?

Malorny: Mehrere Fernsehsender haben bereits über „Ein Fünfter Stern“ berichtet. Nun hoffen wir darauf, dass die großen Radiostationen unseren Song in ihr Programm aufnehmen. Nur dann kann „Ein Fünfter Stern“ wirklich zur WM-Hymne werden.

Wann würden Sie davon sprechen, dass Ihr Lied erfolgreich ist?

Malorny: Der Song hat den Menschen gefallen, die mir am meisten bedeuten. Was will man mehr? Na klar: Dass das Lied auf der Fanmeile in Berlin gespielt wird. Am 15. Juli, wenn die deutsche Elf den Pokal präsentiert.

Nicht nur Robert Malorny hofft, mit seinem Lied einen WM-Hit zu landen. Auch die Hüttenberger Band Lupid um den Sänger und früheren TVH-Handballer Tobias Hundt wirft ein Stück in den Ring. Der große Unterschied: Der Song „Am Ende des Tages“, aufgenommen zusammen mit Rapper Majoe, entstand bereits vor zwei Jahren und wurde nicht eigens für die Weltmeisterschaft in Russland geschrieben.