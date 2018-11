Wetzlarer 22:24 bei GWD Minden

Minden Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga einen Auswärtssieg verpasst. Bei GWD Minden hieß es am Ende 22:24 (12:12) aus Sicht der Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider. Vor 2264 Zuschauern in der Kampa-Halle lagen die Gäste nach ausgeglichenem Beginn in Halbzeit eins lange mit vier Toren in Rückstand (4:8, 6:10), ehe ein 5:0-Lauf zur zwischenzeitlichen HSG-Führung führte (11:10, 29.). Nach dem Wechsel blieb es eng, keine Mannschaft konnte sich absetzen. In der Schlussphase häuften sich die Zeitstrafen und die Fehler bei den Wetzlarern, während die Ostwestfalen Tor um Tor davonzogen. Für die HSG geht es am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die ebenfalls im Abstiegskampf befindlichen Eulen aus Ludwigshafen um die nächsten Punkte. Ausführlicher Bericht folgt.