VON VOLKMAR SCHÄFER

Wie im siebten Himmel

TURNEN "Feuerwerk"-Show "Esperanto" begeistert 3000 Zuschauer in Wetzlar

Der "fliegende Fisch" von Claude Criblez segelt mit einem "The End" an der Flosse noch einmal durch die Halle. Die "Jumping DNA" aus Dänemark animiert mit ihren spektakulären Salti und Drehungen das komplette Künstler-Ensemble zum Mitmachen. Und die 3000 Zuschauer in der Wetzlarer Rittal-Arena fühlen sich beim Queen-Song "Heaven for everyone" fast wie im siebten Himmel.

