Von Alexander Fischer

Zerschlagenes Porzellan

Fußball Der FSV Frankfurt kämpft ums wirtschaftliche und sportliche Überleben

Haiger/Frankfurt Vor 22 Monaten spielte der FSV Frankfurt noch in der 2. Bundesliga. Die Bornheimer waren am Main in aller Munde. Zwei Spielzeiten später ist der Verein fast völlig aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden.

Copyright © mittelhessen.de 2018