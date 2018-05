Von Thomas Hain

Ziemlich beste Gegensätze

Fußball Kohler und Brinkmann unterhalten Steinbacher Edel-Fans

Haiger „Wer mit mir persönlich sprechen will, erreicht mich täglich zwischen 17 Uhr abends und fünf Uhr morgens in meiner Stammkneipe Pane et Vino“, meldete sich Ansgar Brinkmanns Anrufbeantworter, als der „weiße Brasilianer“ noch für Preußen Münster kickte.

Copyright © mittelhessen.de 2018