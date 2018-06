Zintel soll Mappes ersetzen

Zintel, 119-facher Torschütze in der 2. Bundesliga, wird gemeinsam mit Routinier Tomáš Sklenák die Spielmacherposition besetzen. Der 22-Jährige soll mit seinen Stärken im Eins-gegen-eins und seinen gefährlichen Schlagwürfen unter anderem im Angriff die durch den Wechsel von Mappes entstandene Lücke schließen.

Dass er auch seine Nebenleute gut in Szene setzten kann, belegen die 59 Assists in der abgelaufenen Saison. Björn Zintel unterschreibt bei den Blau-Weiß-Roten einen Zweijahresvertrag bis Juni 2020.

TVH-Trainer Emir Kurtagic freut sich auf den Neuzugang: „Wir wollten einen spielerisch starken und torgefährlichen Spieler für unseren Rückraum verpflichten. Mit Björn gewinnen wir einen sehr spielfähigen Mittelmann für den TVH, der uns die gewünschten Optionen im Angriffsspiel ermöglicht. Björn hat in der zweiten Liga trotz seiner jungen Jahren bereits über mehrere Spielzeiten sein Potenzial unter Beweis gestellt. Er ist sehr ehrgeizig und formuliert klare Ziele für sich und sein Umfeld. Ich denke, dass Björn spielerisch, von seiner Art Handball zu leben und von seiner zielstrebigen Einstellung her sehr gut in unser Team passen wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Björn."

Auch TVH-Manager Lothar Weber äußerte sich: "Unser Sportlicher Leiter Torsten Menges kennt Björn bereits aus der Zeit, als er noch für den SV Zweibrücken in der A-Jugend-Bundesliga spielte. Wenn man so will, hatten wir Björn seit einigen Jahren auf dem Radar. Björn hat sich in Hamm vom deutschen Toptalent zum etablierten Zweitligaspieler entwickelt. Er wird unser Team zur neuen Saison ideal verstärken und uns weitere Varianten ermöglichen. Von daher sind wir sehr froh, Björn für unseren Verein verpflichten zu können."