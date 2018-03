Von Daniel Stange

Zurück im Rennen um die Playoffs

Basketball Gießen siegt in Frankfurt

Frankfurt Mit einem 86:70- (21:18, 43:34, 67:46)-Coup in Frankfurt sind die Gießen 46ers wieder auf zwei Punkte an die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga der Herren herangerückt.

