Zwei Neue treffen für den SC Waldgirmes

In einem ansprechenden Duell mit dem westfälischen Oberligisten hatte die Heimelf am Mittwoch in der Lahnaue mehr Spielanteile und bessere Chancen. Nachdem Ryo Suzuki den Ex-Zweitligisten in Front gebracht hatte (8.), glich SCW-Neuzugang Raoul Dalmeida aus (15.). Nach Vorarbeit von Tolga Duran drehte Lucas Hartmann das Spiel (38.), ehe Tobias Schmitt (56.) – und damit ein weiterer Neuer – erhöhte. Duran und Dennis Lang trafen jeweils die Latte

„Das war eine gute Leistung. Auch wenn man bedenkt, dass die Jungs derzeit in einer müden Phase sind“, war SCW-Coach Daniyel Bulut „ganz zufrieden“. (bir)