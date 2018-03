Von Alexander Fischer

Zwei Pässe zurück statt einer nach vorn

Fußball Ein schwacher TSV Steinbach verliert 0:1

Haiger Die einen ließen ihren Frust an den Gegenspielern aus und rangelten noch ein wenig nach dem Abpfiff. Andere entledigten sich ihres Schuhwerks, das so gar nicht hatte das machen wollen, was sie eigentlich im Kopf hatten.

