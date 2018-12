Weiter im Pokal

spr10

In zweiter Instanz hat der Fachbereich Rollstuhlbasketball im Deutschen Rollstuhl-Sportverband (DRS) am Samstag seine Entscheidung vom 10. November zurückgenommen, dem RSV Lahn-Dill trotz der beiden sportlich errungenen Siege in der ersten Pokal-Hauptrunde die Qualifikation für das Viertelfinale abzuerkennen. Damit stehen die Wetzlarer entsprechend den Siegen über die Lux Rollers (109:21) und den RSC Tirol (111:28) im Viertelfinale und müssen hier – wie ausgelost – beim Zweitligisten BG Baskets Hamburg II antreten. Der RSV war ausgeschlossen worden, weil mit Marian Kind, der auf der Tribüne saß, ein Akteur auf dem Spielberichtsbogen aufgetaucht war, der nicht spielberechtigt war.

