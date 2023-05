Abstiegskampf des VfB: Hildebrand setzt auf Hoeneß

Vor den abschließenden beiden Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga stehen die Stuttgarter auf dem vorletzten Tabellenplatz und damit einem direkten Abstiegsrang. In den verbleibenden Partien beim FSV Mainz 05 am Sonntag und am darauffolgenden Wochenende gegen die TSG 1899 Hoffenheim droht dem VfB der dritte Abstieg seit 2016.