Achtelfinal-Aus für Alexander Zverev in Monte Carlo

Monte Carlo - Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Monte Carlo den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die deutsche Nummer eins unterlag in seinem Achtelfinale dem Belgier David Goffin mit 4:6, 6:7 (7:9).

Zverev verpasste damit ein mögliches Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien. Zwar wehrte der Deutsche im Tiebreak des zweiten Satzes vier Matchbälle ab und hatte selbst einen Satzball. Doch nach 1:51 Stunden musste sich der 23 Jahre alte Hamburger doch geschlagen geben.

«Für die Umstände war es ein ganz ordentliches Match von mir», sagte Zverev nach seiner Niederlage gegen den stark aufspielenden Goffin. Zverev war mit einer Ellenbogenverletzung ins Turnier gegangen und hatte erst am Wochenende entschieden, in Monte Carlo an den Start zu gehen. Zuvor hatte er seine Teilnahme am Turnier in Marbella abgesagt.

«Der Ellenbogen ist immer noch geschwollen. Ich muss sehen, dass ich das in den Griff bekomme und dann fit für München bin», sagte die Nummer sechs der Welt. Die BMW Open in München beginnen am 26. April. Zverev ist wie in den Jahren zuvor das Zugpferd der Veranstaltung.

Überraschend ausgeschieden ist auch Novak Djokovic. Die serbische Nummer eins der Welt verlor gegen den Briten Daniel Evans mit 4:6, 5:7. «Das war sicherlich eine meiner schlechtesten Leistungen in den vergangenen Jahren», sagte Djokovic. «Ich habe mich einfach schrecklich auf dem Platz gefühlt», sagte der 33-Jährige, der im zweiten Durchgang einen Satzball vergab. Für Djokovic war es das erste Turnier seit seinem Triumph bei den Australian Open im Februar.

