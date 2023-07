„Alarmglocken“ bei DFB-Frauen vor dem Abflug nach Australien

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste vor der Kadernominierung an diesem Samstag (16.00 Uhr) noch tüfteln. Und Kapitänin Alexandra Popp ahnte direkt nach dem Abpfiff in Fürth, was dieses letzte Testspiel auslösen wird: „Wir kennen ja die deutschen Fußball-Fans“, sagte die Wolfsburgerin. „Da ist es ja ganz schnell so, dass da die Alarmglocken angehen.“