Alexandra Popp möchte bei WM mit Regenbogenbinde spielen

„Wir haben das mit der Regenbogenbinde thematisiert, dass wir sehr gerne damit spielen wollen“, sagte Popp beim DFB-Medientag in Herzogenaurach und ergänzte: „Wir sind in echt guten Gesprächen mit der FIFA, was ich schon mal schön finde - weil ich das Gefühl hatte, dass es bei den Männern völlig weggehalten wurde.“