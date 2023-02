Alles drin im Rückspiel: Mutige Unioner holen 0:0 bei Ajax

Vor 55.585 Zuschauern und Zuschauerinnen steigerte sich das in diesem Jahr ungeschlagene Team von Trainer Urs Fischer mit zunehmender Spielzeit und ließ die Offensive des niederländischen Rekordmeisters über weite Strecken harmlos aussehen. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Berlin.