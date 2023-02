Alpine Ski-WM: Deutsche Slalom-Hoffnungen und Stars in Form

Bei den Damen steht einmal mehr Mikaela Shiffrin im Fokus. Das Olympia-Drama von China, wo sie vor einem Jahr ohne Medaille geblieben war, ist längst verarbeitet. Die Amerikanerin hat mit 85 Weltcup-Siegen die Spitze in der ewigen Bestenliste der Damen übernommen. In Frankreich will sie ihren sechs WM-Goldmedaillen weitere hinzufügen - in der Kombination am Montag ist sie direkt favorisiert. Auch im Slalom und Riesenslalom rechnet sich Shiffrin etwas aus. In der Abfahrt ist die Italienerin Sofia Goggia das Maß aller Dinge.