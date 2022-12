Athleten Deutschland gibt 30 Anregungen für Sportreform

„Es fehlen Transparenz, öffentliche Bewertungsverfahren, Beschwerdewesen und Nachfrageentscheidungen der Athleten, die Lenkungswirkung entfalten könnten“, beklagt die Interessengemeinschaft. Die Sportler sollten in wichtigen Lebensphasen zudem nicht „in ein Korsett langfristiger“ und von außen auferlegter Fördermaßnahmen gezwungen werden, sondern individuell und biografisch so sinnvoll wie möglich gefördert werden, heißt es in dem Papier weiter.