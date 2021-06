Auch ohne Punkte: Gelungener Start für Mick Schumacher

Hat sich bestens in der Formel 1 eingelebt: Mick Schumacher. Foto: Luca Bruno/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Luca Bruno/AP/dpa)

Le Castellet - Es braucht schon eine Menge, um den sonst so besonnenen und höflichen Mick Schumacher aus der Fassung zu bringen.

Ein gefährliches Zucken seines Teamkollegen Nikita Masepin bei mehr als 300 km/h war dann aber doch zu viel. «Was zur Hölle war das? Ehrlich? Im Ernst? Will er uns umbringen?», fluchte der 22-Jährige für alle hörbar am Boxenfunk.

Das gefährliche Manöver des Russen auf den letzten Metern des vergangenen Formel-1-Rennens in Aserbaidschan sorgte für viele Diskussionen. Neuling Schumacher hat das jedoch mittlerweile abgehakt - und konzentriert sich auf die nächste Aufgabe

«Zu jeder Zeit 100 Prozent»

«Du musst dich selbst in einen Zustand bringen, in dem du zu jeder Zeit 100 Prozent Leistung abrufen kannst», sagte der Rookie vor dem siebten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) im französischen Le Castellet. Als einer von nur sieben Fahrern brachte er seinen Rennwagen bislang immerhin jedes Mal ins Ziel, für Punkte reichte es im unterlegenen Auto des US-Teams allerdings noch nicht.

Und auch wenn es dazu auch in den kommenden Wochen nicht reichen dürfte, machen die ersten Wochen den Rookie zufrieden. «Es ist super wichtig, viele Kilometer zu fahren, deswegen bin ich froh, dass wir in allen Rennen auch angekommen sind», sagte Schumacher.

Noch wichtiger: Er ist Masepin im internen Duell überlegen. Zuletzt in Baku fing er ihn kurz vor der Ziellinie noch ab und wurde 13., auch das unnötige Lenkmanöver half dem Russen am Ende nicht. Während Masepin für seine Fahrweise permanent kritisiert wurde, gibt es für den Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher fast nur Lob.

Nummer eins im Team

«Mick hat klar gezeigt, dass er Masepin im Griff und sich in die Position der Nummer eins gearbeitet hat», sagte Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger im «AvD Motor und Sport Magazin» auf Sport1: «Mick hat die Schumacher-Gene. Das sieht man. Masepin wird Mick Schumacher nicht schlagen. Trotzdem macht Masepin seinen Job.»

Nach dem Vorfall in Baku gab es eine teaminterne Aussprache mit den beiden Neulingen. «Solche Sachen muss man vermeiden. Wenn es schief geht, geht es ordentlich schief», sagte Haas-Teamchef Günter Steiner und deutete an, dass die Aktion auch mit einem schweren Unfall hätte enden können. Jetzt sei aber alles geklärt, betonte der 56-Jährige: «Sie müssen beide davon lernen, wie man darauf reagiert.»

Für Schumacher ist es wichtig, vor Masepin zu liegen, denn viel mehr wird in dieser Saison nicht drin sein. Die Punkteränge der Top Ten sind weit entfernt, an der Motivation des Formel-2-Meisters ändert das aber nichts. «Ich fühle mich in einer guten Position», sagte er. Körperlich sei er in bestmöglicher Verfassung für den ersten Triple Header des Jahres. Drei Rennen in drei Wochen - das wird für die Fahrer und die Teams ganz besonders anstrengend. «Ich freue mich darauf, weil ich es liebe, im Auto sein», sagte Schumacher.

Von Frankreich nach Österreich

Nach dem Großen Preis von Frankreich geht es direkt weiter nach Österreich. Dort stehen gleich zwei Rennen auf dem Programm, denn die Formel 1 will trotz Corona-Pandemie ihren Rekordkalender mit erstmals 23 Stationen unbedingt umsetzen. «Ich glaube, dass ich einer der wenigen Fahrer bin, der sich auf alle 23 Rennen in diesem Jahr freut. Für mich ist das eine schöne Sache», sagte Masepin.

Das Team stärkte dem in Moskau geborenen 22-Jährigen trotz vieler Fehler den Rücken. Dass er seinen Platz im Cockpit verlieren könnte, ist ausgeschlossen, denn Vater Dimitri ist mit seinem Bergbauunternehmen Uralkali auch Titelsponsor von Haas und sorgt für einen üppigen Teil des Geldes.

Kritik prallt an Masepin Junior ab. Er wolle lernen und es besser machen, sagte er. «Meiner Meinung nach gehört Masepin dringend bestraft», schrieb Micks Onkel Ralf Schumacher trotzdem in einer Kolumne für Sky. «Dieses Zucken von Masepin beim Überholmanöver geht gar nicht. So was ist lebensgefährlich.» Masepin sei «ein toller junger Mann. Wenn man sich mit ihm unterhält, ist er extrem höflich», schrieb Schumacher: «Aber im Rennen, das fängt schon beim Überrunden an, wo er oft im Weg ist, da hat er dringend Nachholbedarf.»

