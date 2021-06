Auf Nummer sicher: Kaul startet in Ratingen

Niklas Kaul. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Niklas Kaul geht kein Risiko ein. Wenige Tage nach seinem ernüchternden Zehnkampf in Götzis wird der amtierende Weltmeister des USC Mainz auch beim Meeting in Ratingen (19./20. Juni) antreten – zumindest am ersten Tag. „Stand jetzt bin ich ja noch nicht sicher qualifiziert“, erklärte Kaul den Zeitungen der VRM am Dienstag. Da er in Götzis die Norm von 8350 Punkten verpasst hat, ist er durch seine Leistung von 2019 zwar aktuell für Olympia qualifiziert – sollten jedoch drei Deutsche in Ratingen die Norm knacken und ihn dadurch, was die aktuelle Leistung angeht, überflügeln, wäre er raus.

Kauls Plan also: Den ersten Tag in Ratingen voll durchziehen und dann schauen, ob tatsächlich mehrere Kontrahenten auf 8350-Punkte-Kurs sind. Falls nicht, würde der Weltmeister dann auf den Rest des Zehnkampfes verzichten.