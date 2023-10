Aufbau-Finanzierung der Sportagentur vorerst gestoppt

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses bemängelte, dass im bisherigen Planungsentwurf keine Plätze für Mitglieder des Bundestags vorgesehen seien. „Es geht mir darum, dass die Sportagentur in Zukunft rund 200 Millionen Euro jährlich an Bundesmitteln von den Steuerzahlern verteilen soll“, erklärte er: „Wir brauchen ein Mitspracherecht, wir brauchen ein Kontrollrecht, was mit Steuergeldern passiert.“