Auslosung: Europa-Wiedersehen für Union, Freiburg gegen Juve

Freiburg hatte als einziger der drei deutschen Clubs als Gruppensieger direkt das Achtelfinale der Europa League erreicht und hat daher im Rückspiel Heimrecht. Dafür bekam das Team von Christian Streich den namhaftesten Gegner zugelost. Nach dem Aus in der Gruppenphase der Königsklasse setzte sich Juve in den Europa-League-Playoffs gegen FC Nantes durch. In der Serie A enttäuschte der Traditionsclub in dieser Saison aber bislang und liegt auch wegen des Abzugs von 15 Punkten wegen Bilanzfälschung nur auf Rang sieben.