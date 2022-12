„Außerirdisch gut“: Herrmann-Wick besiegt Hochfilzen-Fluch

Ihr erster Erfolg seit Einzel-Gold im Februar in Peking war aber auch so ein ganz besonderer. „Null, Null im Schießen ist fast wie ein olympischer Sieg, weil Hochfilzen ist so die Horrorstrecke, der Horrorschießstand für mich die letzten Jahre gewesen“, sagte die ehemalige Langläuferin. Nur eine Millisekunde zögerte sie vor dem letzten Schuss, zog dann durch und ging nach dem zehnten Treffer mit Vollgas in die Schlussrunde. „Dieser Schießstand wirkt immer leicht, aber da musst du voll auf der Hut sein“, sagte Herrmann-Wick: „Du musst da langsam hinlaufen und gut atmen. Das ist mir endlich voll gelungen.“