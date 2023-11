Australien bewirbt sich nicht für Fußball-WM 2034

Am heutigen Dienstag läuft die Frist für eine Interessenbekundung beim Weltverband FIFA ab. Saudi-Arabien, dass sich unter anderem Fußball-Weltstars wie Cristiano Ronaldo schon in die eigene Liga holte und in vielen anderen Sportarten international als Ausrichter einen Ruf verschaffen will, hat seine Absicht bereits klargemacht und gilt als klarer Favorit.