Australien feiert die Matildas: Im Halbfinale gegen England

„Ich bin so unglaublich stolz auf mein Team“, sagte Australien-Coach Gustafsson nach dem nervenaufreibenden Zittersieg. „Der Mut, die Courage, die alle gezeigt haben, ist unfassbar.“ Er habe seinen Spielerinnen vorher gesagt: „Hier geht es nicht um die Medaille, hier geht es um das Herz, das schlägt.“ Voller Leidenschaft kämpfte seine Auswahl um das Weiterkommen und spielt nun am kommenden Mittwoch (12.00 Uhr MESZ/ARD) in Sydney gegen England um den Einzug ins Endspiel. Im anderen Halbfinale treten Spanien und Schweden bereits am Dienstag in Auckland (10.00 Uhr MESZ/ZDF) gegeneinander an.