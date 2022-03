Australier Smith triumphiert bei Players Championship

Der Australier Cameron Smith hat die Players Championship gewonnen. (Bild: dpa) (Foto: Matt York/AP/dpa)

Ponte Vedra Beach - Cameron Smith hat mit der Players Championship das höchstdotierte Golfturnier der Welt gewonnen. Der 28 Jahre alte Australier triumphierte bei der mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung in Ponte Vedra Beach und feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere.

Smith setze sich in Florida am Finaltag im TPC Sawgrass mit insgesamt 275 Schlägen gegen den Inder Anirban Lahiri (276) und Paul Casey aus England (277) durch. Für seinen fünften Sieg auf der PGA-Tour kassierte Smith ein Preisgeld von 3,6 Millionen US-Dollar. Die Players Championship ist nach den vier Majors der wichtigste Einzel-Wettbewerb im Golfsport. Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger war nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Der Schlag des Turniers gelang dem Iren Shane Lowry bereits am Sonntag. Auf der berühmten 17. Spielbahn des TPC Sawgrass, dem 113 Meter langen Par-3-Loch mit Inselgrün, versenkte er in der dritten Runde seinen Ball mit nur einem Schlag zum Ass im Loch. Nach seinem Hole-in-One wurde der British-Open-Champion von 2019 frenetisch von den Fans gefeiert.

An den ersten beiden Turniertagen hatten starker Regen und Gewitter in Florida für zahlreiche Unterbrechungen gesorgt. Durch die Verzögerungen konnte die Players Championship erst am Montag zu Ende gespielt werden.

