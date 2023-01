Bach: Vergabe von Winterspielen im Rotationssystem denkbar

„Eine der Überlegungen ist, dass man tatsächlich über ein gewisses Rotationssystem nachdenkt“, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, bei einer Presserunde am Rande der Rennrodel-Weltmeisterschaften in Oberhof. So könnten schneesichere Wintersportorte regelmäßig Ausrichter von Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften sein und somit langfristig planen. Dann wäre, so Bach, möglicherweise sichergestellt, „dass die Anlagen auf dem notwendigen hohen Standard bleiben“.