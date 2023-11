Bach zu Tickets für Paris: Millionen Tickets unter 50 Euro

Die Eintrittskarten kosten je nach Kategorie und Wettbewerb zwischen 24 und 980 Euro. Bei der Eröffnungsfeier wären „hunderttausend Tickets wahrscheinlich frei sein“, ergänzte Bach und verwies auch auf die Straßenwettbewerbe, die an vielen Stellen ohne Tickets zu verfolgen sind. Die Eröffnungsfeier findet erstmals nicht in einem Stadion, sondern in Booten und Aufbauten auf der Seine statt.